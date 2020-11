C.J. McCollum en veut à la NBA de reprendre en décembre

C.J. McCollum est du genre à mettre les pieds dans le plat, alors quand Complex lui a demandé de raconter comment s’était décidée la reprise de la nouvelle saison, l’arrière des Blazers a rangé la langue de bois. « Ils se sont joués de nous, honnêtement » lâche-t-il sur les négociations entre les joueurs, la ligue et les propriétaires.

« On n’était pas censé démarrer si rapidement, pour des raisons qui sont évidentes. Par rapport à ce qu’on nous avait dit c’était genre ‘décembre, non aucune chance, pas possible, peut-être janvier ou février’. Et on est passé de ça à une reprise le 22 décembre, donc avant Noël. »

« Ça fait soixante-dix jours (de repos) pour ‘Bron et les joueurs du Heat… Je ne sais même pas si le pied de Dragic est guéri » se demande-t-il. Le Slovène n’est pas certain d’être prêt pour le début du training camp dans quelques jours, pas plus que CJ McCollum, qui a joué avec une vertèbre fracturée dans la bulle.

Aucune information sur les modalités de la reprise

« Moi je me suis blessé au dos et je me disais ‘ok parfait je ne vais pas jouer avant janvier, février’ et au lieu de ça je dois accélérer ma préparation. Pour certaines équipes ça va, celles qui n’ont pas joué depuis un an. Pour nous, si tu as des blessures ou des gars qui récupèrent encore… Comme Zach Collins chez nous : il pensait avoir le temps, et la saison reprend deux mois plus tôt que ce que l’on pensait. »

Le Blazer était donc contre un retour si tôt, mais il n’est pas le seul à décider et surtout, les options étaient limitées. « Il y a eu une négociation mais… ça n’avait pas de sens d’attendre aussi longtemps par rapport à ce qu’on nous a présenté. C’était perdant-perdant… L’argent, le timing, les JO, les audiences… »

Et le Covid ? Le pays est frappé par une deuxième vague, la NBA reprend dans trois semaines et demie, personne ne sait dans quelles conditions, pas même l’arrière de Portland.

« Je pensais qu’ils auraient décalé la saison à cause du Covid tout simplement. On est à un pic. On aurait pu attendre qu’il y ait un vaccin, dans dix mois, un an en fonction des essais. On aurait pu avoir des fans dans six mois peut-être. Mais là on commence sans fans dans… trois semaines. Je ferai mon job, je serai là… »