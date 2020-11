Ambiance japonaise pour la superbe Air Jordan 4

Le Sashiko est une forme de broderie historiquement utilisée au Japon pour réparer ou renforcer les vêtements usés. Les premières traces de cette pratique remontent au Ve siècle.

C’est peut-être pour raccommoder son manque d’idées que Jordan Brand a eu l’idée de recourir au Sashiko pour la Air Jordan 4. Le résultat est superbe, avec une paire dépareillée qui joue sur les touches de bleu et de rouge.

Cette teinte est annoncée pour le 5 décembre, au tarif US de 190 dollars.

