Diego Maradona, ce passionné de basket et de NBA

Opéré du cerveau il y a quelques semaines, Diego Maradona est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans. C’est l’un des plus grands footballeurs de l’histoire qui s’est éteint, et l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Un footballeur de génie qui vouait une passion pour le basket et la NBA. Les Anglais se souviennent d’ailleurs très bien de son « alley oop » à la Coupe du monde 1986. « La main de Dieu » comme il l’avait décrite après ce but injustement accordé.

Il y a moins d’un an, dans une interview accordée à TYC Sports, l’ancien numéro 10 de Naples avait d’abord répété que Manu Ginobili était pour lui le plus grand sportif argentin de l’histoire, champion olympique et champion NBA : « Manu est devant tout le monde. Il est comme Leo Messi et Cristiano Ronaldo dans le football. C’est un phénomène, le meilleur sportif de l’histoire de l’Argentine, même s’il y en a un qui a joué 10 ans qui est sur ses talons... »

Il associe d’ailleurs Luis Scola et la « génération dorée », championne olympique à Athènes en 2004, et qui pour lui a changé le regard du monde entier sur le basket argentin : « Nocioni, Scola et Manu sont des exemples pour le pays. »

Touché par le fair play de LeBron James

Dans cette interview, on apprenait d’ailleurs que Maradona était fan des Spurs, avant même la venue de Ginobili. « Je supportais les Spurs avant l’arrivée de Manu, quand les Twin Towers étaient là, et qu’il s’agissait de Tim Duncan et de l’amiral David Robinson » raconte-t-il, ajoutant que deux sportifs lui manquaient beaucoup : « Même s’ils sont américains, ce sont Michael Jordan et Tiger Woods. »

Dans la NBA actuelle, il prenait beaucoup de plaisir à regarder « LeBron James et Stephen Curry », et une image l’avait marqué : l’étreinte entre LeBron et Kevin Durant à la fin des Finals 2017, remportées 4-1 par les Warriors face aux Cavaliers. « Ce que j’ai le plus aimé, c’est l’accolade que LeBron James a donnée à Kevin Durant. Tout le monde ne l’a pas vu, mais moi, je me suis arrêté dessus. LeBron a perdu son titre, son rival le sort et prend son titre, et en gentleman, il est allé étreindre Durant comme un frère. Cette image m’est restée en tête. »