Mike D’Antoni a repoussé la retraite pour filer un coup de main à Steve Nash

Si les Spurs sont connus en NBA pour leurs « ramifications » répandus un peu partout sur le circuit, à partir de l’arbre Popovich, une autre franchise a bien essaimé durant l’intersaison. Il s’agit cette fois des Suns, avec une partie du staff des années 2000 qui se retrouve à nouveau, mais du côté de Brooklyn.

Outre Sean Marks, le GM, qui vient de recruter Steve Nash comme nouveau « head coach », il y aura de fait Mike D’Antoni sur le banc, mais aussi Amar’e Stoudemire. Ayant quitté des Rockets en pleine mutation, Mike D’Antoni a d’abord songé à un repos mérité, voire carrément à la retraite. À 69 ans, le double meilleur coach de l’année (2005 et 2017) aurait effectivement très bien pu s’accorder une période de répit après quatre années avec les Rockets.

Mais selon son grand frère, Dan (lui aussi coach, à la fac de Marshall, malgré ses 73 ans), Mike D’Antoni n’était peut-être pas encore prêt pour la retraite.

« Il a probablement fait le tour de ses options et s’est dit qu’il apprécierait bien une pause et la retraite pourrait sembler la bonne solution maintenant, mais en janvier prochain, je ne sais pas si cela aurait encore été le cas. La NBA va peut-être me manquer… », expose Dan D’Antoni. « Je pense qu’il a bien pesé sa décision. »

« Il va faciliter le travail de Steve »

La retraite attendra donc. D’autant que l’entraîneur voulait également saisir une belle occasion de travailler avec Steve Nash, qui lui a permis de lancer sa carrière en NBA.

D’une certaine manière, Mike D’Antoni va pouvoir renvoyer l’ascenseur à son meneur star.

« Il va faciliter le travail de Steve », ajoute Leandro Barbosa, un autre ancien des Suns qui bosse lui pour les Warriors. « Mike est un des meilleurs coachs pour lesquels j’ai joué. Surtout pour ce qui est de l’attaque ! Il connaît beaucoup de systèmes et il a plus d’un tour dans son sac. Je pense qu’il va être excellent pour Kyrie et Kevin. Mike se laisse porter par le flot. Leur attaque va être fluide. »

Connu pour optimiser le talent (offensif surtout) des joueurs à sa disposition, Mike D’Antoni va donc assister Steve Nash dans son premier projet en tant qu’entraîneur principal. De quoi s’amuser, tout en visant le titre également…

« Prends du plaisir tout simplement », conclut Dan D’Antoni, sous forme de conseil fraternel. « C’est une bonne opportunité d’être avec des gens avec qui il a connu du succès. Vas-y et donne le meilleur, fais de ton mieux. Je suis sûr qu’il le fera. »