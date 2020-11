LA Clippers : Lou Williams aussi sur le départ ?

L’élimination contre les Nuggets en playoffs, après avoir mené 3-1 en demi-finale de conférence, a laissé des traces aux Clippers. En réaction à cet échec, la franchise de Los Angeles a ainsi procédé à différents changements.

D’abord sur le banc, avec le départ de Doc Rivers et l’arrivée de Tyronn Lue. Puis dans le groupe, avec la signature de Serge Ibaka pour remplacer Montrezl Harrell, qui a suivi un échange pour récupérer Luke Kennard.

Et d’après le New York Times, ce ne serait qu’un début. Les Clippers pourraient encore bouleverser leur effectif, si on écoute plusieurs équipes adverses. Et nos confrères assurent ainsi que Lou Williams serait sur le départ.

Ce n’est pas vraiment une surprise puisque le nom du triple meilleur sixième homme de l’année circulait déjà dans les rumeurs de transfert avant la Draft du 18 novembre dernier.

De plus, on sait que les Clippers cherchent toujours un véritable meneur de jeu, et pourraient donc Lou Williams comme monnaie d’échange afin de l’obtenir. Ils n’ont toutefois pas réussi à enrôler Rajon Rondo, qui a préféré rejoindre les Hawks, et ils auraient désormais des vues sur Terry Rozier.