[Message de service] Les commentaires changent !

Même si des centaines (des milliers ?) de lecteurs utilisent Facebook pour commenter quotidiennement l’actualité NBA et nos articles, vous êtes aussi encore très nombreux à préférer IntenseDebate pour commenter sous les articles. Cela fait bientôt 10 ans qu’on utilise cette application, et elle affiche aujourd’hui ses limites.

À la fois en termes de sécurité puisqu’elle n’est plus mise à jour depuis des années, et qu’elle ne s’affichait plus chez certains, mais aussi en termes de fonctions. Voilà pourquoi on a finalement décidé de changer de système pour les commentaires avec GraphComment, et c’est effectif depuis mardi soir.

Comme vous pourrez le constater, c’est globalement comme avant, en mieux… Et pour l’inscription, un compte Google, une adresse e-mail, un compte Facebook ou Twitter suffisent pour s’identifier. Ce qui est intéressant, c’est qu’on va pouvoir hiérarchiser les commentaires, et mettre en avant les plus pertinents. On pourra même créer des sujets à l’intérieur même des commentaires, et ainsi diviser les discussions.

La grande question, c’est de savoir si les anciens commentaires sont conservés. On y travaille, et il y a encore plusieurs heures, voire plusieurs jours de développement, pour transformer vos anciens commentaires, et les intégrer dans ce nouveau format. Tout est sauvegardé, mais dix ans de commentaires, ça prend de la place, et ça demande donc du temps pour les réintégrer.

Pour l’instant, le changement n’est effectif que sur la version Web du site, et pas encore sur l’application. Google et Apple doivent valider les changements de version. On a laissé le système IntenseDebate pour les articles publiés avant midi, ce mardi, et appliquer le système GraphComment pour ceux d’après. En attendant, ça vous donne le temps de créer un compte et de vous familiariser avec ce nouveau système de commentaires.

PS : un autre changement (surprise ?) est prévu la semaine prochaine…