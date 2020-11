Nike : la PG4 les pieds dans la neige pour Noël

Vert, rouge, blanc. Difficile de faire plus direct pour évoquer Noël. Après avoir levé un peu le pied sur les coloris dédiés aux fêtes de fin d’année, Nike semble vouloir renouer avec cette tradition en 2020.

La PG4 sera donc décorée d’un coloris façon Père Noël. Le petit détail qui fait la différence, c’est un blanc distillé de manière aléatoire sur l’empeigne, histoire de donner l’impression que l’ailier des Clippers revient d’une balade dans la neige.

Le logo de Paul George est évidemment décoré de guirlandes sur la semelle interne.

La date de sortie précise de cette paire n’est pas encore connue, mais il faut forcément s’attendre à la voir arriver dans les semaines à venir. Et il ne serait pas étonnant non plus que les KD13 ou Kyrie 7 se joignent à la fête.

via Sole Collector

