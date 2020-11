Approché par les Lakers, Matthew Dellavedova reste aux Cavaliers

Un an au salaire minimum. Après son contrat de 38.4 millions de dollars sur quatre ans signé en 2016, Matthew Dellavedova a dû largement baisser son salaire, mais il a décidé de rester chez les Cavaliers.

Pourtant, le New York Times explique que les Lakers, en quête d’une dernière rotation à l’arrière, l’ont approché.

Mais le champion 2016, aux côtés de LeBron James, a choisi de ne pas rejoindre le « King » et de rester dans l’Ohio pour continuer d’y apporter sa hargne et son expérience, en soutien de Darius Garland et Collin Sexton.

Il touchera 2.17 millions de dollars au cours de la saison prochaine.