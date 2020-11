Montrezl Harrell ne s’est pas senti désiré par les Clippers

Si l’on suit la version de Montrezl Harrell, ce n’est pas totalement lui qui a rejoint les Lakers, mais ce sont davantage les Clippers qui l’ont poussé vers le voisin de Los Angeles, champion en titre.

Alors que l’intérieur sortait de sa meilleure saison en carrière (18.6 points de moyenne) et venait de remporter le trophée de meilleur sixième homme, il n’a pas ressenti une envie farouche de le prolonger de la part des dirigeants.

« Cela va sans dire », a expliqué le joueur, sur la question de la volonté des Clippers, à ESPN. « Apparemment non, si je me place de l’autre côté. Donc c’est ainsi. Quand on passe autant de temps dans une carrière au même endroit, on a toujours envie de rester et de continuer là-bas. Donc, j’ai du respect pour cette franchise, mais en ce qui concerne le fait de vouloir me conserver, visiblement, ce n’était pas le cas. »

« Je juge que c’est la meilleure décision pour moi »

L’intérieur s’est donc engagé avec les Lakers. Une situation idéale pour jouer le titre et ne pas changer d’environnement, en restant à Los Angeles. Néanmoins, Montrezl Harrell n’a signé que pour deux ans et sa deuxième année est en option. Il pourrait donc tester le marché et signer ailleurs dès l’été 2021.

« Honnêtement, c’est une décision basée sur le business », assume-t-il. « C’est la meilleure décision pour moi. J’ai parlé avec ma famille et c’est là où je voulais aller. C’est aussi simple que ça. Je vais clairement me retrouver dans l’équipe où je souhaitais être. Ils ont gagné le titre et je vais venir pour les aider à faire le doublé. »

C’est également cet argument que l’ancien des Clippers a mis en avant avec ses désormais ex-coéquipiers, comme Lou Williams et Patrick Beverley, dont il était très proche.

« Ils savent que c’est le business, ils le comprennent. Je l’ai appris de ces gars, comme Lou Williams par exemple, qui a été échangé plusieurs fois. Patrick aussi a été transféré, avec moi. Quand on n’est pas un des meilleurs joueurs du monde, dans le très haut du panier, on sait tous que chacun peut être sacrifié. »