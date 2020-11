Les Timberwolves montent un échange pour récupérer Ed Davis à New York

Le transfert d’Ed Davis à New York avait tout d’une opération financière pour le Jazz, avec 5 millions de dollars économisés dans le montage.

L’intérêt des Knicks ne concernait pas non plus l’intérieur, mais plutôt les deux seconds tours de Draft proposés par Utah pour absorber ce contrat. D’ailleurs, la franchise a signé un autre pivot dans la foulée, Nerlens Noel.

Les Timberwolves, eux, étaient intéressés par Ed Davis pour consolider la raquette autour de Karl-Anthony Towns et apporter un peu d’expérience à un très jeune groupe. Alors ils ont monté un trade pour le faire venir dans le Minnesota rapporte ESPN, en échange des anciens Warriors, Jacob Evans et Omari Spellman (28e et 30e choix de Draft 2018), ainsi que d’un second tour de Draft.

Un joli coup des Knicks, qui transforme l’ancien du Jazz en trois tours de Draft et deux jeunes joueurs à tester.