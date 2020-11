Willy Hernangomez quitte les Hornets pour les Pelicans

Derrick Favors et Jahlil Okafor partis respectivement au Jazz et aux Pistons, il y a des places à prendre dans la peinture des Pelicans comme doublure de Steven Adams, et Willy Hernangomez a choisi de s’y engager pour une saison.

Peu en vue depuis son arrivée en NBA, du côté des Knicks, l’international espagnol est plutôt efficace sur des séquences courtes, et il sera en concurrence avec Jaxson Hayes pour grappiller du temps de jeu.

INTERSAISON PELICANS 2020

Arrivées/signatures : Kira Lewis Jr, Eric Bledsoe (Bucks), Steven Adams (Thunder), Willy Hernangomez (Hornets)

Départs : Jrue Holiday (Bucks), Derrick Favors (Jazz), Darius Miller (Thunder), Jahlil Okafor (Pistons), E’Twaun Moore (Suns)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies du premier tour non encore signés sont en italique.