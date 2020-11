Les Hornets conservent Bismack Biyombo

Comme Nicolas Batum, Bismack Biyombo fut l’un des grands gagnants de la « free agency » 2016, où il avait signé un monstrueux contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans avec Orlando, qui vient de prendre fin.

Mais contrairement au Français, le pivot congolais de 28 ans va rester à Charlotte, où il était revenu en 2018.

Drafté en 7e position par les Bobcats/Hornets en 2011, Biscmak Biyombo y avait disputé ses quatre premières saisons, sans décoller. C’est à Toronto, en 2015/16, qu’il affiche ses qualités, surtout lors de la série de playoffs face à Cleveland, avec notamment ce Game 3 à 7 points, 26 rebonds et 4 contres qui a convaincu le Magic.

Finalement, Bismack Biyombo n’a jamais confirmé ses promesses et il était revenu à Charlotte après seulement deux ans en Floride, avec son énorme contrat. Il peut tout de même rendre des services avec ses qualités au rebond et au contre, qui ne valent pas 17 millions de dollars par an, mais qui sont plutôt intéressantes à moindre coût.

On ignore pour l’instant le montant et la durée de ce nouveau bail, mais il devrait être court et peu coûteux.