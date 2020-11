Jimmy Butler quitte Jordan Brand pour Li-Ning

Après avoir ramené Jimmy Butler à Miami, Dwyane Wade a sans doute dû jouer les entremetteurs avec son équipementier puisque ESPN annonce que Jimmy Butler va s’engager sur plusieurs saisons avec Li-Ning. Sans surprise, il va même devenir l’égérie numéro 1 de la marque chinoise.

Jusque-là chez Jordan Brand, Jimmy Butler rejoint une belle mais courte brochette de joueurs comme C.J. McCollum, D’Angelo Russell ou encore Fred VanVleet. Chez les vétérans, on trouve Udonis Haslem, son coéquipier à Miami, et chez les plus jeunes, le futur rookie des Nuggets, R.J. Hampton.

On rappellera que Dwyane Wade a signé à vie avec Li-Ning, et qu’il avait choisi l’an passé D’Angelo Russell pour être l’ambassadeur de son modèle signature.