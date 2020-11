Pour la présence du public, la ville de San Francisco refroidit les ambitions des Warriors

Neuf mille spectateurs, soit 50% de la capacité du Chase Center. C’est l’affluence visée par les Warriors pour la reprise de la saison, persuadés que leur protocole sanitaire est au point, et qu’il permettra à Steph Curry et ses coéquipiers de jouer devant du public. Malheureusement, les Etats-Unis battent des records de contamination depuis plusieurs semaines, et la Californie en général, mais surtout la ville San Francisco, sont opposées à la présence de public, et les arguments des dirigeants de Golden State n’ont pas suffi.

Selon le San Francisco Chronicle, les Warriors pourront, au mieux, accueillir 4 500 spectateurs, et seulement si les infections baissent dans le mois à venir. L’objectif est d’atteindre un taux d’incidence inférieur à un cas pour 100 000 habitants. La semaine dernière, le comté dénombrait en moyenne 103 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

« Je ne peux pas approuver un projet de présence du public lors d’événements sportifs en salle pour le moment« , a écrit Tomas Aragón, responsable de la santé de San Francisco, dans une lettre datée du 14 novembre. « À cause du Covid, les sports en salle avec spectateurs ne sont actuellement pas autorisés dans l’État de Californie. 19 restrictions. De plus, et c’est plus important encore, San Francisco connaît en ce moment une augmentation rapide et significative des cas de Covid-19. »

Pour les Warriors, qui ont dépensé 30 millions de dollars pour leurs procédures de tests des spectateurs, c’est évidemment un coup dur, même si la franchise accepte les règles du jeu définies par l’État et la ville.

« Depuis le printemps dernier, nous avons engagé quelques-uns des meilleurs experts en santé publique et scientifiques du pays, car nous savons à quel point il est important de laisser la science montrer la voie » écrit la direction de la franchise dans un communiqué. « Comme nous l’avons souligné tout au long de ce processus, notre priorité n°1 est la santé et la sécurité de nos fans, de nos employés et de nos joueurs. Nous pensons que les plans de réouverture approfondis, détaillés et modulables que nous avons élaborés au cours des huit derniers mois nous aideront le moment venu à atteindre notre objectif d’accueillir nos fans et notre personnel au Chase Center. L’accent doit maintenant être mis sur l’union en tant que communauté, État et nation, en utilisant tous les outils dont nous disposons pour inverser les tendances actuelles de la pandémie. »

La ville assure qu’elle va prochainement contacter les dirigeants des Warriors pour qu’ils travaillent ensemble sur le retour des spectateurs.