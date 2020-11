Klay Thompson blessé, les Warriors n’ont pas le coeur à fêter l’arrivée de James Wiseman

De toute la NBA, les messages se sont multipliés pour soutenir Klay Thompson, blessé semble-t-il au tendon d’Achille droit. Seule l’IRM passée ce jeudi permettra de connaître la gravité de la blessure, et tout le monde craint évidemment une rupture, ce qui serait synonyme de nouvelle saison blanche pour le shooteur des Warriors.

« Dès que j’ai vu l’info, cela m’a plus ou moins plombé le moral » a reconnu James Wiseman, qui venait d’être sélectionné par les Warriors en 2e position de la Draft 2020. « Mais en équipe, on va la soutenir et il va se remettre. J’envoie toutes mes prières à Klay, mon coéquipier, et il ira bien. »

Du côté du GM Bob Myers, l’ambiance était plus grave, et il suffisait de voir son visage pour comprendre que la franchise est très, très inquiète, et finalement très, très pessimiste.

« On peut avoir de l’espoir, on peut être préoccupé… C’est sans doute un mélange de tout, et en attendant de main, je ne peux qu’espérer une bonne nouvelle » a-t-il déclaré en visioconférence. « J’imagine que les affaires nous apprennent à attendre et entendre les choses avant de se prononcer. Evidemment, il y a le fait d’avoir déjà géré des blessures ces deux dernières années, mais ça ne vous endurcit pas, ni rend les choses les plus simples… Mais j’espère qu’on va traverser tout ça. Peut-être qu’il y aura de bonnes nouvelles. Mais clairement, ce n’était pas une Draft habituelle, ni un jour normal. »

Les Warriors, dont Steve Kerr, ont prévu de se rendre aujourd’hui à Los Angeles pour être au près de Thompson, et Myers a d’ores et déjà annoncé que la franchise allait utiliser sa « trade exception » de 17 millions de dollars pour recruter. « Nous l’aurions utilisé quoi qu’il arrive. On a besoin de renfort sur les extérieurs« .

Plus que jamais…