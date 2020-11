Gendre de Doc Rivers, Seth Curry est échangé aux Sixers !

À la recherche de shooteurs, les Sixers avaient déjà récupéré Danny Green en début de soirée, et les voilà qui mettent la main sur Seth Curry, titulaire à 25 reprises cette saison à Dallas. Le frère de Stephen reste sur l’une de ses meilleures saisons en carrière avec 12.4 points par match avec un très propre 45.2% à 3-points, et pour le récupérer, Philly a lâché Josh Richardson et le 36e choix de la Draft, Tyler Bey.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 Total 256 22 47.5 44.3 83.8 0.3 1.6 2.0 1.8 1.5 0.7 1.0 0.1 10.1

Pour Dallas, c’est un shooteur de moins pour profiter des décalages de Luka Doncic, mais c’est un arrière/ailier en plus, bon défenseur, et plus à l’aise sur le jeu rapide et de transition. C’est du gagnant-gagnant, même si le deal semble plus important pour les Sixers qui sont parvenus à se séparer de deux gros contrats récupérés l’an passé, Al Horford et Josh Richardson. Daryl Morey a déjà frappé, en écartant au maximum le jeu autour de Joel Embiid.

Pour la petite histoire, Seth Curry est le gendre de Doc Rivers… qui avait déjà eu son fils, Austin, sous ses ordres.