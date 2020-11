Les Pistons conservent Svi Mykhailiuk

Récupéré chez les Lakers il y a un an et demi, Svi Mykhailiuk a pleinement intégré le projet des Pistons : la saison passée, il a été titulaire 26 fois et tournait à 23 minutes de temps de jeu, pour 9 points à 40% de loin, son point fort.

C’est donc sans surprise que Keith Smith annonce que la franchise a activé l’option de l’Ukrainien de 23 ans pour l’an prochain, avec 1.7 millions de dollars complètement garantis le 21 novembre s’il n’est pas coupé.

Une bonne affaire pour Detroit, qui après avoir longtemps cherché cette adresse à 3-points si importante en NBA, peut compter sur quelques shooteurs avec lui, Tony Snell et Luke Kennard, tous à 40% dans l’exercice l’an passé.