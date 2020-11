Au coeur d’un scandale, Gregg Marshall négocie chèrement son départ de Wichita State

Même si Gregg Marshall dément les faits qui lui sont reprochés, et qu’il ne sera sans doute pas poursuivi en justice, l’enquête de Stadium aura eu raison de l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de Wichita State, où il était en poste depuis 2007. À la suite d’une autre enquête, cette fois-ci en interne, le coach a ainsi négocié son départ contre un chèque de 7.75 millions de dollars, à toucher sur six ans, quand l’université lui avait proposé deux millions.

Après plusieurs mois d’enquête, et sur la base de dizaines de témoignages d’anciens joueurs, Stadium avait dressé début octobre le portrait d’un homme violent et raciste, qui aurait frappé au visage un de ses joueurs et étranglé un assistant, entre deux sous-entendus de mauvais goût sur les origines ou la condition physique de ses hommes.

Le départ de Gregg Marshall semblait donc inéluctable, et c’est surtout le montant du chèque qui surprend…