Le Heat garantit les contrats de Duncan Robinson et Kendrick Nunn pour la saison à venir

Pat Riley et le Heat auraient eu tort de se priver. Avant le début de saison, ils pouvaient ou non conserver Duncan Robinson et Kendrick Nunn en garantissant leurs contrats pour l’exercice 2020-2021.

Ils l’ont bien évidemment fait, assure ESPN, les deux joueurs ayant été précieux dans le parcours de Miami en saison régulière et dans la « bulle ».

Les deux finalistes 2020 toucheront presque 1.7 million de dollars chacun pour cette saison (1.66 exactement) et seront « free agents » protégés l’été prochain. Le Heat pourra donc s’aligner sur les offres extérieures.

Véritable révélation la saison passée, Duncan Robinson a compilé 13.5 points par match à 44% de réussite à 3-pts. Ses 270 paniers primés et sa précision l’ont directement installé parmi les meilleurs shooteurs de la ligue, lui qui était inconnu il y a un encore un an, et en font un des rapports qualité/prix les plus intéressants de la NBA.

Pour Kendrick Nunn en revanche, sa première saison fut plus mouvementée. Le rookie a été titulaire en saison régulière, montrant de grosses qualités offensives avec 15.3 points de moyenne. Mais la suspension de la saison et la suite dans la « bulle » ont brisé cette dynamique. Touché par le Covid, l’arrière n’a alors jamais retrouvé ses sensations à Disney World. Il est devenu remplaçant et a été écarté de la rotation en playoffs.