Draft 2020 : James Wiseman se verrait vraiment bien aux Warriors

Lundi, James Wiseman a répondu aux questions de la presse lors d’une visioconférence et l’intérieur de Memphis a confirmé qu’il n’avait pas rencontré les Wolves, titulaires du premier choix de la Draft 2020.

« Je ne leur ai pas parlé, mais j’ai eu beaucoup de recommandations de leur part. Mais s’il s’agit de leur parler, je ne l’ai pas fait » a-t-il expliqué, alors que la presse rapportait qu’il ne voulait pas être choisi par Minnesota en raison de la présence de Karl-Anthony Towns à son poste.

En clair, James Wiseman ne jouera pas à Minnesota la saison prochaine, et son avenir se dessine plutôt du côté de Golden State ou Charlotte, qui possèdent les deuxième et troisième choix. Ce sont les deux seules équipes à l’avoir testé, et à l’écouter, il se verrait bien aux Warriors.

« Ce serait génial car ils ont gagné beaucoup de titres, et ce serait génial pour moi d’être dans ce type d’environnement et ce type de tradition. Cela créerait une impulsion supplémentaire pour ma maturité en tant que basketteur, et simplement le fait d’apprendre de Steph et Klay serait une super situation pour moi. J’ai l’impression que ce serait génial pour moi d’être dans ce type de situation. »

Et puis, si ce n’est pas Golden State, il assure qu’il peut apporter plein de choses dans n’importe quelle formation.

« J’ai le sentiment de pouvoir être productif dans n’importe quelle équipe qui a besoin d’un pivot. Simplement le fait de remonter le terrain, de contrer et de vraiment utiliser ma polyvalence, comme d’être capable de défendre sur les postes 1 à 5, conclut-il ainsi. Il sera en tout cas fixé demain soir…