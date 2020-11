Les Bulls protègent Denzel Valentine, mais pas Kris Dunn

Alors qu’Arturas Karnisovas ne laisse rien filtrer à l’approche de la Draft, les Bulls ont surpris tout le monde quant aux protections de leurs joueurs qui étaient au bout de leur contrat rookie.

Car Chicago a décidé de ne pas proposer de « qualifying offer » à Kris Dunn, ce qui signifie que le meneur sera free agent non protégé cet été ! Les Bulls ont donc fait une croix sur le 5e choix de la Draft 2016, plombé par sa maladresse au tir mais dont l’impact défensif devrait attirer des équipes lors de la « free agency ». On dit par exemple les Clippers intéressés.

Et alors que Shaquille Harrison n’a pas non plus été protégé par les Bulls, la surprise est venue de la « qualifying offer » offerte à Denzel Valentine. Également drafté en 2016, l’ailier n’a pas montré grand chose en quatre ans dans l’Illinois, étant plombé par les blessures qui lui ont carrément fait rater la campagne 2018-2019.

Néanmoins, avec ses 36.6% de réussite à 3-points en carrière, il fait partie des meilleurs shooteurs de l’effectif, et ses qualités de créateur sont visiblement appréciées par la nouvelle direction de Chicago.

LEXIQUE

Qualifying offer : Proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur toute offre faite par une autre franchise. Si le joueur ne signe pas de nouveau contrat l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.