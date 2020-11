James Harden a refusé de prolonger à Houston !

Déterminés à conserver James Harden et à laisser passer l’orage, les Rockets ont proposé à James Harden le plus gros salaire jamais touché en NBA : plus de 50 millions de dollars annuels !

Selon ESPN, le patron de Houston lui a mis sur la table une prolongation de 103 millions sur deux ans. C’est du jamais vu dans l’histoire de la NBA, alors que James Harden a encore d’un contrat de 133 millions sur trois ans.

Mais James Harden a refusé, tout simplement parce qu’il veut rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets. Sa décision est prise, même si ce sera très compliqué de parvenir à ses fins.

Les Rockets et les Nets sont en contact, mais les discussions n’avancent pas. Houston, qui va perdre son joueur emblématique, serait très gourmand, et préfère attendre le bon moment et la bonne offre pour s’en séparer. Rien ne presse pour les Rockets puisque James Harden est sous contrat jusqu’en 2023, même si c’est toujours compliqué de conserver un joueur contre son gré.

L’objectif serait même de convaincre James Harden de rester et de lui prouver qu’il peut toujours être champion NBA à Houston. Mais le MVP 2018 ne veut plus en entendre parler et n’a qu’une idée en tête : rejoindre Brooklyn.