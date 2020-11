Adidas : Louisville a droit à sa DON Issue 2

Le hasard fait bien les choses. Donovan Mitchell est un ancien des Cardinals, et il se trouve justement que l’université de Louisville est équipée par adidas.

La marque aux trois bandes avait donc le champ ligne pour créer une édition Louisville de la DON Issue 2.

« Louisville first Cards forever », peut-on lire sur la languette, tandis qu’un imposant « The Ville » s’affiche sur le talon. Sous le pied, à travers la semelle translucide, on retrouve Louie le Cardinal, la mascotte.

La sortie de cette paire est annoncée pour le 4 décembre.

via Sneakernews

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike Kyrie 7 « Summary » et modelez votre jeu avec créativité et performance avec la grande unité Zoom Air courbée à l’avant-pied pensée pour se plier dans plusieurs directions et ainsi fournir un retour d’énergie pour une performance optimale.