NCAA : l’université de Syracuse se met en pause après la contamination de Jim Boeheim au Covid-19

Après Tom Izzo à Michigan State, c’est un autre entraîneur phare de NCAA, Jim Boeheim, qui a été contaminé par le Covid-19. Le résultat, c’est que tout le programme basket masculin est à l’arrêt à Syracuse.

« Dans le cadre de nos protocoles en matière de santé et de sécurité, mon équipe et mon staff sont testés pour le Covid-19 plusieurs fois par semaine », a expliqué l’entraîneur des Orange dans un communiqué. « Suite à nos derniers tests, j’ai été informé que j’étais positif au COVID-19. J’ai immédiatement commencé ma période d’isolement à la maison. Je ne ressens aucun symptôme pour l’instant et je continuerai à suivre de près mon état de santé, comme le conseille le personnel médical. Je vous remercie pour vos vœux de rétablissement. J’ai hâte de retourner sur le terrain avec mon équipe ».

Âgé de 76 ans, Jim Boeheim est une personne à risque face au Covid-19, et comme un membre de son staff a également été contaminé, l’université a décidé de ne prendre aucun risque en mettant tout en pause.

L’entraîneur est à la tête de Syracuse depuis 1976, ayant été champion NCAA en 2003 avec Carmelo Anthony. La fac devait débuter sa saison le 27 novembre, face à Bryant, mais cet arrêt risque de compliquer les choses. C’est tout le championnat universitaire qui risque d’ailleurs d’avoir du mal à se tenir, alors que le nombre de contaminations ne cesse d’augmenter et que plus de 20 universités ont dû se mettre en pause ces derniers temps.