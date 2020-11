NCAA : Tom Izzo touché par le Covid-19

Alors que la saison NCAA doit démarrer le 25 novembre, Michigan State doit faire sans son légendaire coach, Tom Izzo, qui va être isolé 10 jours suite à un test positif au Covid-19. Âgé de 65 ans, et à la tête des Spartans depuis 1995 (champion NCAA en 2000), Tom Izzo a commencé à ressentir des symptômes samedi.

« Ce matin, j’ai été testé positif au COVID-19 », explique le coach dans un communiqué. « Bien que je présente quelques symptômes mineurs, je reste en bonne santé. Je fais preuve d’une grande diligence depuis plusieurs mois maintenant, en portant mon masque en public et au bureau, tout en respectant les directives de distanciation sociale. Je me suis creusé la tête pour savoir s’il y a eu un moment où j’ai baissé ma garde, juste un instant. Et bien que je n’aie identifié aucune zone d’exposition, j’ai compris que cela montre la puissance du virus. Il serait difficile de trouver un entraîneur qui ait pris plus de précautions que moi, en suivant tous les protocoles mis en place par notre équipe médicale, et pourtant j’ai quand même contracté le virus. »

C’est son assistant, Dwayne Stephens, qui va désormais diriger les entraînements, alors qu’aucun autre membre du staff ou de l’équipe n’a été testé positif depuis la mise en place de tests quotidiens, le 26 octobre.

« La technologie me permettra de rester en contact avec mon équipe et nos joueurs, et j’aurai tout le temps de regarder des films. J’écouterai notre exceptionnelle équipe médicale, je suivrai ses directives et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour revenir le plus vite possible », conclut-il ainsi.

S’il récupère vite, Tom Izzo pourra en tout cas retrouver ses joueurs le 17 novembre, juste à temps pour le début de sa 26e saison à la tête de Michigan State.