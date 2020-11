Kosta Koufos de retour en NBA ?

C’est après sa pire saison en NBA et onze années dans la ligue que Kosta Koufos (31 ans) avait décidé de faire ses valises pour venir en Europe. En juillet 2019, le pivot gréco-américain s’était alors engagé avec le CSKA Moscou pour deux saisons, avec un salaire important.

Néanmoins, il possédait une clause dans son contrat lui permettant de revenir en NBA après une saison en Russie. Il pourrait visiblement s’en servir car le Plain Dealer explique que le joueur s’entraîne à Canton, dans l’Ohio, avec C.J. McCollum parfois. Les deux hommes sont ainsi nés dans cette ville.

Plusieurs équipes ont donc décroché leur téléphone pour échanger avec l’agent de Kosta Koufos, afin d’en savoir davantage sur ses intentions, à quelques jours de l’ouverture de la « free agency ». L’ancien des Kings aimerait revenir en NBA et adorerait jouer pour les Cavaliers.

Malgré le récent départ d’Ante Zizic, la raquette de Cleveland est déjà bien remplie en terme de pivot avec Tristan Thompson, libre mais qui pourrait rester, Andre Drummond, qui va sans doute activer son option et toucher 28.7 millions de dollars la saison prochaine, ou encore Jordan Bell.

Sauf que si Tristan Thompson part cet automne et qu’Andre Drummond fait de même à l’issue de la saison prochaine (ou est transféré en cours de saison), la franchise sera en difficulté sous les panneaux. De plus, pour les Cavaliers, Kosta Koufos pourrait représenter une solution de repli bien plus économique.