Tristan Thompson pisté par les Clippers ?

Libre cet automne, Tristan Thompson semble vouloir continuer l’aventure à Cleveland pour encadrer les jeunes et ça tombe bien puisque les Cavaliers ne veulent pas le lâcher. Reste à s’entendre sur les détails, notamment financiers, d’un futur contrat.

En attendant, l’intérieur suscite les convoitises de plusieurs candidats au titre. D’après Forbes, le champion 2016 serait notamment dans le viseur des Lakers, des Clippers et des Raptors.

Pour les premiers, c’est logique puisque le nom de Serge Ibaka est également évoqué du côté des champions 2020, et Tristan Thompson pourrait donc être un plan B.

Pour les seconds, c’est encore plus cohérent et pour deux raisons. La première, c’est l’arrivée de Tyronn Lue sur le banc de Los Angeles, qui a coaché Tristan Thompson à Cleveland. La deuxième, ce sont les difficultés des Clippers à l’intérieur. Un bon défenseur et rebondeur comme Tristan Thompson serait forcément intéressant dans la raquette, pour apporter de la taille, de l’énergie mais également de l’expérience. On a ainsi vu contre les Nuggets en playoffs que les Clippers manquaient de solutions pour protéger leur cercle.

Enfin, pour les Raptors, il faut penser à l’après. Marc Gasol a dépassé les 35 ans quand Serge Ibaka, qui va lui aussi tester le marché d’ici quelques jours, pourrait partir. Et un joueur dur au mal, Canadien de surcroît, comme Tristan Thompson colle bien à l’identité de Toronto et de Nick Nurse.