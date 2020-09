A Cleveland, on ne veut pas lâcher Tristan Thompson

Comme Cedi Osman, Andre Drummond et Matthew Dellavedova, Tristan Thompson est absent de la reprise des entraînements à Cleveland. Comme beaucoup de « free agents », l’intérieur canadien préfère faire l’impasse sur ce mini-camp, mais ça ne veut pas dire qu’il ne veut plus jouer aux Cavaliers.

« Je pense qu’il est correct de dire qu’il y a un intérêt mutuel » déclare ainsi le GM Kobe Altman au Plain Dealer. « Il a fait toute sa carrière dans la franchise depuis qu’il a été drafté. Il a gagné un titre ici. Evidemment, il compte beaucoup pour les joueurs de l’équipe actuelle, mais il faut que ce soit censé. Il y a des événements à venir, comme la Draft et la free agency, qui ont du sens pour lui. Il a mérité d’être free agent non protégé, et d’explorer d’autres pistes. Donc, on verra… »

« Ma priorité absolue serait qu’on garde Tristan »

Le salaire et la durée du contrat seront essentiels pour parvenir à un accord, et on voit mal les Cavaliers casser leur tirelire sur un joueur qui fêtera ses 30 ans en mars prochain. Surtout qu’il sera le 3e intérieur puisque Andre Drummond n’a pas prévu de tester le marché, et Kevin Love reste le « franchise player ». Ce dernier s’est déjà exprimé sur l’avenir de son coéquipier, et il souhaite qu’il reste. « J’adore ce qu’apporte Tristan. C’est un gars qui a eu quelques pépins gênants, mais la plupart du temps, il est incroyablement résistant, et on sait ce qu’il apportera. Il se lâche tellement dans l’effort. Il est juste précieux pour cette équipe et cette franchise. J’espère vraiment qu’il sera de retour. »

Même opinion chez Larry Nance Jr. pourtant gêné par cet embouteillage dans la raquette. « Je ne pense pas qu’on ait besoin de recruter. Je pense qu’il faut continuer de construire sur les talents déjà présents. Ma priorité absolue serait qu’on garde Tristan. »

Voilà qui fera plaisir à l’intéressé, auteur de sa meilleure saison en carrière avec un nouveau double double de moyenne.