Robert Covington fait un don pour améliorer le centre d’entraînement de son ancienne université

Robert Covington garde une affection toute particulière pour sa petite fac de Tennessee State où il est resté pendant quatre ans (2009-2013) et pour qui il vient d’annoncer un don conséquent (le plus important jamais réalisé par un ancien pensionnaire de « TSU ») afin d’améliorer le centre d’entraînement et les installations pour la pratique du basket à travers la construction de deux terrains d’entraînement, des vestiaires et des bureaux.

« J’aime mon « alma mater », je ne fais pas un don pour avoir de la reconnaissance ou parce que j’en ai besoin. Je le fais parce que je le veux vraiment, a-t-il déclaré. Je sais que l’école n’avait pas ça quand j’étais ici en tant qu’étudiant et je veux que les générations futures aient les meilleures ressources à leur disposition, pour construire leur avenir sur le terrain et en dehors. Je veux qu’ils mettent un pied sur ce campus et qu’ils sentent que leurs rêves peuvent s’y réaliser ».

La fierté d’être sorti d’une petite fac

A cette occasion, l’actuel shooteur des Rockets a rappelé son attachement pour cette « HBCU » (Historically Black Colleges and Universities), ces établissements créés au milieu du XIXe siècle pour permettre aux étudiants noirs de pleinement suivre des études supérieures.

« J’ai gardé un des meilleurs souvenirs de ma vie à TSU. Aller dans une plus grande école ? Non. Je ne la changerais pour rien au monde parce que les personnes qui ont eu l’impact le plus important sur ma vie ne seraient pas à côté de moi aujourd’hui. C’est spécial d’être à l’avant-garde de quelque chose qui peut déclencher un changement majeur pour les enfants qui vont dans une HBCU et qui apprennent l’histoire des Noirs, leur culture et leurs origines. Apprendre à connaître son passé, ce n’est pas toujours possible en classe. C’est une chose très importante ».

Les travaux devraient débuter à la fin du printemps 2021.