À l’image de Tom Brady, Bob Myers voit Stephen Curry briller jusqu’à 40 ans

Info coup de vieux : du haut de ses 32 printemps, Stephen Curry est désormais le joueur le plus âgé des Warriors !

À son âge, la carrière du fils de Dell Curry serait plus proche du début de la fin. Mais son GM, Bob Myers, l’imagine être productif encore de longues années, imaginant pour lui une carrière à la Tom Brady, le quarterback de légende des Patriots où il a évolué pendant 19 ans avant de s’offrir un dernier challenge chez les Buccaneers, à 42 ans.

Les shooteurs « vieillissent » mieux

De plus, son jeu, à l’inverse d’un Allen Iverson ou d’un Russell Westrbook pour prendre un exemple plus récent, n’est pas considéré comme étant « à risque ». Son père, qui évoluait dans le même registre, a ainsi pu jouer en NBA jusqu’à 38 ans. Au même âge, Kyle Korver tournait encore à 41% de réussite derrière l’arc cette saison.

« Les shooteurs ne perdent jamais leur capacité à titrer de loin » a déclaré Bob Myers. « Je n’en ai jamais été un et je ne le suis pas, donc je ne peux pas m’identifier. Mais c’est un fait. Les shooteurs vieillissent bien. Le plan, c’est que Stephen Curry puisse faire une carrière à la Tom Brady. Nous espérons qu’il pourra avoir 40 ans, ou plus, et qu’il continuera à déclencher depuis le logo, et être aussi efficace, avec l’aide d’un régime spécial ».

L’entraîneur de Stephen Curry, Brandon Payne, avait déjà noté la relative bonne santé de son protégé pour son âge, même si ce dernier sortait d’une saison marquée par une fracture de la main.

« C’est un 32 ans plutôt jeune », avait-t-il notamment souligné. « Il continue de gagner en force, en puissance, en vitesse. Ce ne sont pas des choses qu’on peut voir en progrès chez des joueurs de 32 ans en général. Il continue d’affiner sa façon de bouger. Non seulement son niveau de compétence évolue continuellement, mais son corps se développe encore. Et c’est une chose rare pour un gars de 32 ans en NBA ».