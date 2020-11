Gregg Popovich a trouvé les remplaçants de Tim Duncan

Comme chaque année, Gregg Popovich doit modifier son staff, et après l’annonce du retrait de Tim Duncan, il a décidé de promouvoir deux personnes de la franchise à des postes d’assistants. Aux côtés de la fidèle Becky Hammon, Will Hardy et Chip Engelland, on trouvera désormais Mitch Johnson et l’ancien joueur Darius Songaila.

Le premier a débuté comme assistant des Austin Spurs en G-League, et il faisait partie du staff qui a mené l’équipe au titre en 2018. Il était déjà présent dans la « bulle » pour suppléer Tim Duncan qui n’avait pas fait le déplacement.

Le second a joué huit saisons en NBA, passant par les Bulls, les Kings ou encore les Wizards, et il est arrivé il y a deux ans aux Spurs comme responsable de la vidéo, avant de s’occuper de la formation des jeunes.