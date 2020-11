Draft 2020 : vers un second rendez-vous déterminant entre les Wolves et LaMelo Ball ?

Après un an, Tim Duncan quitte son poste d’assistant chez les Spurs Une petite saison et puis s’en va. Tim Duncan a décidé de ne pas prolonger l’expérience en tant qu’assistant de Gregg Popovich et ne sera donc pas sur le banc des Spurs la saison prochaine.