L’info avait filtré la semaine dernière. C’est désormais officiel, Nate McMillan va œuvrer en tant qu’assistant aux Hawks la saison prochaine après avoir été limogé d’Indiana, où il était entraîneur principal depuis 2016.

Atlanta récupère ainsi un gros CV, Nate McMillan ayant notamment été assistant pour Team USA entre 2006 et 2012 en plus de ses expériences d’entraîneur en chef à Seattle (2000-2005) puis à Portland (2005-2012). Lloyd Pierce a ainsi fait part de son enthousiasme à l’idée de bénéficier de ses services.

« J’ai pris contact avec Nate lorsqu’il est devenu disponible et nous avons eu de longues conversations centrées sur les valeurs, l’expertise et l’expérience qu’il apporterait à notre progression la saison prochaine. C’est une occasion unique qui me sera bénéfique, ainsi qu’à notre staff et à toute notre équipe », a-t-il déclaré. « Au cours de ses 16 années à succès en tant qu’entraîneur en NBA, ses équipes ont retranscrit son style de jeu et sa personnalité. Elles ont toujours été disciplinées, compétitives, ont joué ensemble et ont gagné au haut niveau. J’ai un grand respect pour Nate en tant qu’homme et en tant qu’entraîneur, et je me sens privilégié de l’accueillir dans notre équipe et chez les Hawks ».

À noter que Nate McMillan a pris le pouvoir sur le banc après avoir été assistant à deux reprises au cours de sa carrière, à Seattle (1999-2000) et à Indiana (2013-2016). Voilà Lloyd Pierce prévenu…