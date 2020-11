Derek Fisher n’aurait jamais imaginé marquer l’histoire avec les Lakers

Acteur important de l’avant-dernier gagné par Los Angeles en 2010, Derek Fisher a marqué les esprits, les Lakers et l’histoire de la NBA par quelques moments capitaux en playoffs.

Joueur décisif dans les fins de rencontre, l’ancien meneur ne choisit pas pour autant son légendaire shoot de 2004 face aux Spurs, ni ses paniers en Finals face au Magic en 2009 ou aux Celtics en 2010 comme l’instant le plus mémorable de sa carrière.

« Ces moments ont aidé à remporter des titres, donc ce sont des sensations fabuleuses », répond-il à HoopsHype. « Mais aucun n’aurait été possible sans la soirée pendant laquelle j’ai été drafté, non ? Donc je vais choisir ma Draft de 1996, qui est une des plus riches et fortes de l’histoire. Je n’aurais pas pu m’imaginer ensuite lors de ces moments de 2004, 2010 ou dans les Finals 2001 contre les Sixers. Tout a commencé avec cette chance d’être drafté en juin 1996. »

Près de 25 ans après, Fisher a remporté cinq (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) des 17 trophées de la franchise californienne, qu’il estime être la « meilleure de l’histoire » et pour laquelle le fameux Mont Rushmore semble encore trop petit.

« J’ai grandi en étant fan des Lakers. J’ai vu Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, Byron Scott, AC Green, Michael Cooper… Je n’aurais jamais imaginé faire partie de ces gars vingt ans après. Pour le Mount Rushmore, c’est difficile. Kobe Bryant y est, Magic aussi, tout comme Abdul-Jabbar. Le plus dur pour moi, c’est de vouloir mettre Shaquille O’Neal, mais je ne peux pas laisser de côté Jerry West ou Elgin Baylor. Les Lakers ont besoin de deux Mount Rushmore, avec huit joueurs et pas seulement quatre. »

Et bientôt, il faudra peut-être faire de la place à LeBron James et/ou Anthony Davis…