Anta : un coloris Bruce Lee pour la KT6

Il y a 10 ans, Nike et la ligne Kobe rendaient hommage à Bruce Lee sur la Kobe 5. La paire est devenue mythique, au point d’être rééditée en 2020. Un succès qui n’a visiblement pas échappé aux autres marques.

En Asie, Anta a décidé d’offrir à ses clients une KT6 totalement inspirée par le costume que portait Lee dans « Le jeu de la mort. » Le jaune est donc omniprésent, avec quelques touches de noir.

Le résultat est impeccable, sans oublier le numéro 11 du shooteur des Warriors sur la languette. De quoi se marier à merveille avec les maillots jaunes de Golden State.

Cette paire devrait malheureusement être difficile à trouver en France.

via Nick de Paula

