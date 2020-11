Les Pacers signent un assistant des Knicks

Les assistants Dan Burke et Popeye Jones partis vers Philadelphie, les Pacers devaient les remplacer pour épauler leur nouveau coach Nate Bjorkgren.

Ils ont commencé avec Greg Foster, en provenance d’Atlanta, et ESPN nous apprend que les dirigeants poursuivent leur recrutement avec l’arrivée de Kaleb Canales.

Cet assistant de 42 ans a déjà une longue expérience puisqu’il a démarré sa carrière comme analyste vidéo chez les Blazers en 2005. En 2009, il monte d’un cran et devient assistant auprès de Nate McMillan. Enfin, en 2011-2012, il a même remplacé ce dernier sur le banc et assuré l’intérim pendant 23 matches (8 victoires). L’année suivante, Terry Stotts arrive à Portland et Kaleb Canales redevient assistant pour la franchise de l’Oregon.

Il ne reste qu’une saison de plus aux Blazers puisqu’en 2013, il est engagé par les Mavericks. Il reste cinq ans à côté de Rick Carlisle avant de rejoindre les Knicks en 2018 et d’y rester lors des deux dernières saisons.