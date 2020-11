Nike : la LeBron 18 illumine les nuits de Los Angeles

Les LeBron 8 et 9 avaient marqué les esprits en arborant les couleurs de nuits de South Beach. Dix ans plus tard, la LeBron 18 continue la fête, mais de l’autre côté des États-Unis.

La nouvelle signature de LeBron James arrive dans un coloris rose baptisé « Los Angeles by Night ». Des touches de bleu, jaune et vert ajoutent encore plus de vie à cette chaussure.

Sa sortie est attendue pour le 13 novembre. Ce coloris est une réponse au déjà magnifique « LA by Day » , qui sera proposé en France le même jour pour 190 euros.

via Kicks on Fire

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Why Not Zer0.3 SE plus légères et plus basses que les Zer0.3, avec un col rembourré qui offre un maintien confortable au niveau de la cheville et dotées d’un amorti réactif à l’avant-pied pour vous permettre de tirer pleinement parti de votre énergie sur le terrain.