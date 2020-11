NBA 2K21 : une nouvelle histoire pour MaCarrière sur « next-gen »

Visual Concepts a vraiment décidé de proposer un jeu complètement différent pour les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series S/X). Le studio a annoncé que le mode MaCarrière de NBA 2K21 sera différent de celui proposé sur les PS4 et XBox One.

Oubliez le scénario où vous êtes un « fils de » qui tente de se faire un nom. Cette fois, les options seront en effet plus nombreuses. Vous pourrez aller directement du lycée à la NBA « comme Kobe Bryant et LeBron James », jouer quatre saisons à la fac’ « comme Draymond Green » ou bien passer par la G-League « comme Alex Caruso ». Des activités supplémentaires et des apparences exclusives devraient aussi être au programme.

Pour rappel, tout se passera dans un quartier plus grand. Et sûrement avec toujours autant de « pay to win ».