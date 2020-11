Nouveau GM des Rockets, Rafael Stone est ravi de prendre en main une franchise déjà compétitive

Il se passe toujours quelque chose aux Rockets, et cette fin de saison n’a pas dérogé à la règle, entre une sortie en eau de boudin face aux Lakers en demi-finale de conférence, le départ de Mike D’Antoni puis celui de Daryl Morey.

Pour les remplacer, la direction des Rockets a prouvé qu’elle maîtrisait aussi l’art du « crossover » en nommant deux novices, Rafael Stone en tant que GM et Stephen Silas, qui auront pour mission de faire franchir un cap à l’équipe la plus expérimentée de la ligue, dont le roster culmine à 29 ans de moyenne d’âge.

Pour Rafael Stone, même si le tandem de la franchise texane va hériter de nouvelles responsabilités, les deux hommes forts des Rockets ne débarquent pas de nulle part. Stephen Silas a en effet été assistant-coach pendant 20 ans tandis que Rafael Stone était dans l’organigramme de Houston depuis 2005.

« Nous avons beaucoup de similitudes, sur le plan de l’éducation, du milieu duquel on vient, nous avons pratiquement le même âge », a-t-il rappelé. « Même si c’est notre première opportunité, lui en tant qu’entraîneur, moi en tant que GM, respectivement, nous ne sommes pas au début de notre carrière. Nous étions très bien placés dans les franchises depuis longtemps. C’est cool que nous ayons vécu des choses avec des perspectives similaires. On a tous les deux insisté sur le fait que nous voulions une relation basée sur la coopération. C’est très bien ».

Les Rockets voulaient injecter du sang-neuf à ces deux postes-clés. La réussite de la franchise texane reposera désormais sur les épaules, « une opportunité unique » pour Rafael Stone.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons de très, très bons joueurs de basket », a poursuivi Rafael Stone. « Je ne considère pas ça comme périlleux, plutôt comme une opportunité unique. Très peu de gens arrivent en poste avec un groupe de gars qui savent jouer, qui ont réussi et qui savent comment gagner. On a un roster de joueurs talentueux, qui ont déjà gagné, pas au niveau que nous voulons, mais qui ont gagné de façon importante. Il s’agit d’être très intelligent pour garder les bonnes choses et être additif. Il ne faut rien faire d’irréfléchi. On va voir s’il y a des changements qui peuvent aider. C’est une opportunité vraiment cool parce qu’on sait qu’on va gagner des matchs. C’est un excellent point de départ (…) Notre objectif est de gagner un championnat. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rapprocher de cet objectif ».