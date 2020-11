Alex Caruso était un peu anxieux lors de la fin de saison régulière des Lakers

Le retour à la compétition des Lakers dans la « bulle » n’avait pas été fameux. Après la première victoire contre les Clippers, LeBron James et sa troupe avaient fini en roue libre, perdant 5 de leurs 7 derniers matchs de saison régulière. De quoi inquiéter les fans… mais également les joueurs, à l’image d’Alex Caruso.

« Après notre victoire lors du premier match dans la bulle, face aux Clippers, c’est la nature humaine qui nous a fait dire : ‘Ok, on a décroché la 1ère place (de l’Ouest), on peut commencer à reposer des gars, pour être sûrs que tout le monde soit en bonne santé’. Mais moi, je joue tous les matchs et toutes les minutes de la même façon », explique-t-il. « Donc de l’intérieur, j’étais un peu anxieux. J’étais là, à me dire : ‘Allons, les gars. On peut remettre le moteur en marche ?’ Je me rappelle avoir pensé ça. À espérer qu’on puisse remettre la machine en route. »

Chaque année, des joueurs et entraîneurs rappellent ainsi qu’il n’y a pas d’interrupteur magique en NBA et que les équipes qui souffrent en saison régulière ne deviennent pas d’un coup des machines de guerre en playoffs.

La fin de campagne pouvait donc légitimement inquiéter, mais les Lakers ont su relancer les moteurs.

« Puis je me disais : ‘Je ne vais pas douter du n°23 de mon équipe (LeBron James) pour être prêt’. De mon côté, il y avait quand même une petite hésitation. ‘Est-ce qu’on sera prêt ?’ On a vu qu’on était un peu à plat contre les Blazers lors de notre premier match. Pareil face à Houston. On avait plusieurs jours de repos alors que les autres équipes finissaient leurs séries. C’était une dynamique intéressante. J’étais là, à réfléchir : ‘Je sais que nous sommes une bonne équipe et qu’on peut le faire, mais quand allons-nous redémarrer les moteurs ?’ Mais match après match, on s’est amélioré, encore et encore, durant tous les playoffs. »