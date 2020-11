À l’approche de la Draft, les Wolves se préparent à jongler avec les téléphones

Vice-président des Wolves, Sachin Gupta est l’homme de confiance de Gersson Rosas, et les deux dirigeants se préparent à de longues journées à l’approche de la Draft, qui aura lieu le 18 novembre. L’inventeur de la « trade machine » appelle d’ailleurs cette période l’époque des « appels à trois téléphones », alors que tous les dirigeants de la ligue jonglent avec différents téléphones et différentes conversations à l’approche de l’heure fatidique.

« Il n’y a pas beaucoup de plaisanteries dans ces conversations », confirme Sachin Gupta au Star Tribune. « Il n’y a pas le temps pour ça. C’est plutôt du genre : ‘Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu as pour moi ?' »

Et cette année, les Wolves ont le plus gros lot, le 1er choix de la Draft.

Certes, il vaut peut-être moins cher que d’autres années, avec une cuvée plus homogène et moins hiérarchisée, mais Sachin Gupta assure que cette notion s’efface à mesure qu’on se rapproche de la Draft.

Optimiser la valeur du 1er choix

« Il y a toujours de la valeur à choisir en premier à la Draft et à donner le ton. Souvent, durant l’année, on entend différentes choses sur la qualité de la Draft, mais quand c’est vraiment l’heure de choisir, tout ça disparaît et on en revient à la réalité de la décision qui se présente », continue ainsi le dirigeant.

Ce qui est clair, c’est que Minnesota est prêt à lâcher ce premier choix de Draft, mais Gersson Rosas et Sachin Gupta entendent le faire… à condition d’optimiser sa valeur.

« Le coût d’opportunité d’avoir le premier choix, de pouvoir maximiser sa valeur, que ce soit en choisissant ou en échangeant le choix, a une valeur incroyable, année après année, pour toutes les franchises. C’est important dans les millions que cela signifie pour toute équipe », expliquait ainsi le président du club.

Il va donc falloir jongler avec les téléphones… « Ce ne sera pas seulement Gersson qui aura trois téléphones. La plupart d’entre nous également », s’amuse Sachin Gupta. « C’est comme ça dans toutes les Drafts, mais ça le sera encore davantage avec nos choix. Ça va être encore plus actif. »