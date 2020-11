Michael Kidd-Gilchrist sur les tablettes des Knicks ?

Chez les Knicks, même si Moe Harkless ne sera sûrement pas prolongé et que Reggie Bullock pourrait lui être coupé, il reste un peu de monde sur les extérieurs avec Wayne Ellington, R.J. Barrett, Kevin Knox et Ignas Brazdeikis. Mais peu d’expérience, et surtout peu de défense.

C’est ce qui motiverait la franchise à s’intéresser au dossier Michael Kidd-Gilchrist, rumeur rapportée par le New York Post. L’ancien Hornet a terminé sa pige à Dallas (13 matchs, moins de 10 minutes de moyenne) et se retrouve sans contrat cet été.

MKG au MSG ?

Le problème, c’est que « MKG » ne sait pas tirer à 3-points alors que l’équipe, 27e dans l’exercice l’an passé, a besoin de shooteurs. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’a quasiment plus joué 2 ou 3 ces derniers mois. Il pourrait donc donner un coup de main au poste 4 dans ce basket sans véritable position, mais on y trouve déjà Bobby Portis, Taj Gibson et Julius Randle. Sauf que l’avenir du premier dépend d’une « team option » à 15.7 millions, et peut donc se retrouver free agent si ses dirigeants ne veulent plus de lui. Même incertitude pour Gibson qui n’a qu’un million garanti sur son contrat, et pourrait donc être coupé. Si New York s’intéresse à Michael Kidd-Gilchrist en plus de Christian Wood, c’est sans doute que Tom Thibodeau et ses dirigeants envisagent de changer le visage du « front-court ».

Pour ce qui est de MKG, la direction serait en fait surtout intéressée par son profil de défenseur, qui colle à la mentalité de Tom Thibodeau. Autres éléments soulignés par le Post : il est représenté par l’agence CAA, où travaillait jusqu’à peu le président Leon Rose, et le nouvel assistant Kenny Payne l’a eu sous ses ordres à Kentucky. Et puis il y a l’envie de relancer un joueur qui fut 2e choix de Draft en espérant le voir à son meilleur niveau. Si le pari ne coûte pas trop cher, les Knicks semblent prêt à le prendre.

LEXIQUE

Team option : Possibilité pour une franchise de se séparer (ou non) d’un joueur et d’en faire un « free agent ». À l’inverse, une équipe peut aussi activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit « free agent ».