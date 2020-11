Une année sans coacher a fait beaucoup de bien à Frank Vogel

Reculer pour mieux sauter. Tel pourrait être le résumé de l’année 2018-2019 pour Frank Vogel. Après deux saisons manquées à Orlando, le coach s’est retrouvé sans club à l’été 2018.

Même si son nom avait circulé pour des postes d’assistant, il en a donc profité pour utiliser au mieux ce temps, afin de préparer sa future expérience, qui se fera finalement chez les Lakers en 2019. Comme Tom Thibodeau, l’ancien coach d’Indiana a enfilé le costume d’observateur pour récolter des informations et des idées chez ses collègues.

Notamment à Philadelphie, auprès de Brett Brown, ou à Boston, Dallas, Oklahoma City et Utah. Sans oublier deux passages par le basket universitaire, à Texas et Kentucky.

« J’ai passé énormément de temps, durant cette année-là, à étudier le basket sous différentes perspectives et j’ai appris beaucoup de choses qui m’ont aidé cette saison », dit-il à The Inquirer. « C’était une superbe opportunité de progresser plutôt que de rester assis dans mon coin. »

Pendant son périple à Philadelphie, auprès des assistants des Sixers, Frank Vogel a retrouvé Jim O’Brien, qui a grandement compté dans sa carrière.

Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Boston et Kentucky. Puis, quand Jim O’Brien est devenu coach à Philadelphie en 2004, il avait engagé Frank Vogel comme assistant. Ce dernier a encore suivi Jim O’Brien en 2007 à Indiana. Enfin, en 2011, il prendra même sa place au poste de « head coach » quand ce dernier sera viré.

« O’Brien est mon mentor. Il l’a toujours été, depuis Kentucky. Il est le meilleur pour analyser les vidéos et les utiliser afin d’améliorer une équipe. Il m’a non seulement appris le basket, mais également l’éthique de travail. Il m’a toujours ouvert la porte pour me faire grandir et me mettre en position de réussir dans cette ligue. »