Draft 2020 : quatre nouveaux rendez-vous pour Onyeka Okongwu

On joue de plus en plus petit en NBA, de plus en plus loin du cercle, mais le poste de pivot reste tout de même essentiel pour protéger le cercle, prendre des rebonds ou poser des écrans. C’est particulièrement intéressant quand on est mobile et Onyeka Okongwu, 2m06 pour 111 kilos, remplit tous les critères.

C’est la raison pour laquelle l’ancien d’USC intéresse autant de monde tout en haut de la prochaine Draft, lui qui a tourné à 16.2 points, 8.6 rebonds, 2.7 contres et 1.2 passe l’an passé.

Nous rapportions hier que les Celtics, qui selon les rumeurs aimeraient remonter dans le Top 10, l’auraient ciblé. Le Bleacher Report annonce que Charlotte (3e choix), Cleveland (5e choix), Washington (9e choix) et San Antonio (11e choix) l’ont rencontré ces derniers jours.

Comme le souligne notre « Mock Draft », les Hornets cherchent un pivot et pourraient opter (s’il est toujours disponible) pour James Wiseman, annoncé plus haut qu’Onyeka Okongwu, eux qui possèdent seulement Cody Zeller dans la raquette. Obi Toppin tient la corde chez les Cavaliers mais il pourrait y avoir un vide à combler si Tristan Thompson et Andre Drummond partent. Il y a aussi une place à prendre à D.C. où Thomas Bryant apporte peu de garanties en défense, ainsi que chez les Spurs, où Jakob Poeltl est en fin de contrat.

Après Deni Avdija, les Texans testent un joueur qui ne sera pas disponible au-delà du Top 10 et c’est sans doute la preuve qu’ils pensent à remonter un peu dans cette Draft.