Nike : une version psychédélique et musicale pour la Kyrie 7

Ambiance Woodstock pour la Kyrie 7 ! Le 11 novembre, la nouvelle signature de Kyrie Irving sera disponible en Asie dans une teinte qui mêle les couleurs vives et un motif psychédélique.

La semelle est tout de même plus sage, avec du noir sur l’extérieur et des teintes unies en intermédiaire. À l’arrière, on retrouve des notes de musique.

La date de sortie européenne de cette paire n’est pas encore connue. Elle reste dans l’esprit des premiers coloris présentés. En attendant des teintes plus sages et plus faciles à accorder avec le maillot de votre club.

