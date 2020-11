Aron Baynes en pleine forme à l’approche de la free agency

C’est une progression que personne n’avait anticipée : celle d’Aron Baynes, qui a doublé sa moyenne de points (de 5.6 à 11.5) en passant de Boston à Phoenix, une équipe en reconstruction qui compte dans ses rangs Deandre Ayton.

Mais à la faveur de la suspension de ce dernier pour les 25 premiers matchs de la saison, l’Australien s’est montré sous son meilleur jour, comme un leader vocal capable de faire la différence sur le parquet, capitalisant notamment cette adresse à 3-points aperçue à la Coupe du monde.

« Je ne suis jamais satisfait. Tu ne peux pas l’être dans cette ligue parce que dès que tu te sens à l’aise, quelqu’un en profite. J’essaie toujours de travailler et de progresser » confie à ESPN le pivot de 33 ans.

Il y a eu des blessures ensuite, et ce coronavirus – qu’il a attrapé – mais aussi cette performance à 37 points et 16 rebonds à 9/14 de loin, en mars, qui symbolise la confiance et la forme du joueur. « Je n’ai pas joué beaucoup donc mon corps va très bien, je peux continuer à bosser et progresser. C’était mon objectif pendant cette pause : essayer de me sentir mieux. Et je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. »

« J’ai vu ce qu’il fallait faire pour arriver au sommet »

Une dernière précision qui n’a rien d’anodine : l’Australien est en fin de contrat et doit trouver un nouveau club dans les prochaines semaines. « Tout est très fluide en ce moment » dit-il au sujet de sa situation. « C’est pour ça que tu dois te reposer sur des gens de confiance. Moi, c’est mon agent. Je sais que c’est la partie business du basket. J’ai connu cette situation trop de fois pour être émotif, même si les connexions que tu as dans la ligue avec tes anciennes équipes, ou l’avis de ta famille, tout est pris en compte. »

Mais comment les choses vont-elles s’articuler concrètement ? Mystère. « On ne sait même pas comment cette partie business va s’organiser, au mieux j’espère. C’est pour ça que je me repose sur mon agent. Qu’importe la décision, on essaiera de prendre la meilleure pour moi, ma famille et tous ceux qui m’ont aidé pour en arriver là. »

A priori c’est plutôt le haut de tableau qui l’intéresse. Il parle de ses connexions passées, et le nom de Boston revient de temps en temps dans la mesure où on cherche de la profondeur, de l’expérience et de l’impact à l’intérieur chez les Celtics. « J’ai eu la chance d’être dans une super situation à San Antonio pendant mes trois premières années. Puis il y a eu la reconstruction à Detroit. Et puis une situation où on se battait pour une place en Finals, à Boston. J’ai donc vu ce qu’il fallait faire pour arriver au sommet. »