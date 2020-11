Conscient d’être transférable, Danny Green espère repartir avec le même groupe l’an prochain

LeBron James, Danny Green, Avery Braldey, JaVale McGee, Kyle Kuzma, Alex Caruso, Talen Horton-Tucker, Quin Cook. Voici la liste des joueurs sous contrat avec les Lakers, à laquelle on peut sans doute ajouter Anthony Davis, qui devrait décliner sa « player option » afin de prolonger en Californie.

Si on additionne son salaire et celui du King, il reste peu de marge de manœuvre pour compléter l’effectif. Encore moins avec le troisième plus gros salaire : 15,4 millions de dollars pour Danny Green. Un joueur précieux dans le vestiaire et utile des deux cotés du terrain… à condition qu’il mette dedans de loin.

Et cette année a été compliquée pour lui, avec ce tir manqué en finale évidemment mais surtout ses 37% à 3-points en saison régulière et 34% en playoffs. La direction du club pourrait très bien chercher à le transférer cet été, ce dont il est conscient. « Ça fait presque dix ans maintenant que j’entends des rumeurs de transfert » note-t-il dans son podcast Inside the Green Room podcast.

« Il faut ignorer ce bruit. Si ça arrive, ça arrive. Rob Pelinka est quelqu’un de respectueux, je suis sûr qu’il me passerait un coup de fil. Je comprends la nature de ce business. Tout le monde veut progresser, tout le monde cherche à bouger pour s’améliorer, on doit le faire aussi. »

« En espérant que me garder fait partie du process » précise l’arrière. « Je pense qu’on pourrait garder tout le monde et faire ce qu’on a fait cette année – pas dans une bulle. Ce groupe est spécial. » La difficulté étant qu’il y a dix champions qui sont en fin de contrat. « Ça va être dur de ramener dix free agents, mais si on ramène la majorité d’entre eux, avec le noyau qu’on a déjà, je pense qu’on a le potentiel pour faire quelque chose de bien. »