Jae Crowder, Floridien d’adoption de longue date

Au cours d’une fin de saison des plus enthousiasmantes sous le maillot du Heat, Jae Crowder, désormais free agent, a rapidement confirmé son envie de se poser à Miami, même s’il a ensuite précisé qu’il ne sous-estimerait pas la « sécurité financière » au moment de signer son prochain contrat.

Après avoir connu six équipes en sept ans, l’ancien Celtic a toutefois de nombreuses raisons pour faire du Heat sa priorité. À commencer par le fait que c’est l’endroit où son aventure en NBA a commencé. S’il a été élevé en Géorgie, et qu’il est passé par le Texas et le Wisconsin en NCAA, l’ailier se considère en effet comme un Floridien d’adoption.

Son camp de base « pré-Draft »

C’est à Miami, où résidait son agent et son père, l’ancien joueur professionnel Corey Crowder, que l’histoire de Jae en NBA a débuté, juste avant la Draft de 2012.

« J’y ai fait mes entraînements avant la Draft, et tout le reste », se remémore-t-il pour le Sun Sentinel. « Et mon agent vit à Boca Raton. Alors je suis resté à Miami. Quand je m’entraînais, je le faisais à Miami. Je me rendais donc de ville en ville, avec Miami comme domicile. Parce que je voulais être proche de mon agent et que mon père vivait aussi en Floride à l’époque. Je voulais m’éloigner de la maison, parce que je voulais me concentrer sur ma carrière et le basket. Depuis lors, dès que j’ai pu faire carrière et gagner un peu d’argent, j’ai su que j’allais acheter une maison à Miami. Et c’est ce que j’ai fait il y a trois ans ».

La présence de son père à Fort Myers, à deux heures de route de Miami, a également joué dans la volonté affichée de Jae Crowder de rester au Heat. « On se parle tous les jours. Il n’y aurait pas de Jae Crowder en NBA sans lui honnêtement. Il m’a aidé dans la préparation mentale et a vraiment modelé le joueur de basket que je suis aujourd’hui, dans ma façon d’aborder le basket et ma vision du jeu », conclut-il notamment.

Le Heat va-t-il lui offrir l’occasion de poursuivre l’aventure à Miami en 2020-2021 ? Début de réponse attendue quelques jours après la Draft…