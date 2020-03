Jae Crowder aimerait se poser à Miami

Fils de Corey Crowder, joueur passé par Pau-Lacq-Orthez, Lyon-Villeurbanne, Evreux, Cholet, Chalon-sur-Saône et Saint-Quentin à la fin des années 2000, Jae Crowder a développé cette capacité à se montrer efficace en toutes circonstances et à être un « role player » de choix partout où il est passé. Un atout qui lui a aussi porté préjudice puisqu’il a été impliqué dans de nombreux trades ces dernières années.

Un état d’esprit guerrier qui correspond à celui du Heat

Après avoir connu six franchises en huit ans (Dallas, Boston, Cleveland, Utah, Memphis, Miami) dont quatre depuis 2017, l’ailier espère pouvoir poser ses valises pour de bon cette fois et poursuivre l’aventure à Miami, où il a été envoyé en provenance de Memphis il y a à peine plus d’un mois, et alors qu’il sera free agent non protégé cet été, au même titre que Goran Dragic, Derrick Jones Jr. ou encore Meyers Leonard.

« Je veux vraiment faire de cet endroit ma maison, » a-t-il réitéré avant la suspension de la ligue. « Je me sens bien ici, avec toute l’organisation et ce à tous les étages. Si tout se passe comme on l’a planifié, je suis sûr que tout le monde voudrait rester ensemble afin qu’on puisse continuer à faire fructifier ce qu’on a commencé à bâtir cette année, et revenir avec le même état d’esprit ».

Au delà du fait qu’il a passé ses deux dernières années universitaires à Marquette, la même fac que Dwyane Wade (et Jimmy Butler), le profil de l’ailier semble parfaitement correspondre à la philosophie de la franchise et de son coach, Erik Spoelstra. Suffisant pour trouver un accord lors de la prochaine free agency ?