Les Warriors continuent de contester leur dette envers la ville d’Oakland

C’est une dette qui approche du quart de siècle. En 1996, les Warriors entament une rénovation de l’Oakland Arena, aussi connue sous le nom d’Oracle Arena depuis quinze ans. Logiquement, les travaux ont un coût qu’il faut payer.

Près de 25 ans après, et alors que les Warriors ont déménagé à San Francisco l’an passé, la franchise devrait toujours autour de 47 millions de dollars au comté d’Oakland.

Les premières décisions de justice avaient ordonné à la franchise de payer, mais cette dernière a décidé d’emmener cette affaire devant la cour suprême de l’État de Californie, nous apprend le San Francisco Chronicle.

« Notre position a toujours été la même : nous paierons ce que la cour décidera », a simplement annoncé le porte-parole des Warriors. « Nous restons convaincus que nous avons raison et sommes toujours prêts à nous battre quand nous pensons être dans le vrai. »

Forcément, le timing est cruel pour les Warriors car une telle dette auprès d’Oakland a fait réagir alors même que les champions 2015, 2017 et 2018 venaient d’annoncer leur nouveau maillot « City Edition », qui rendra hommage à l’équipe « We Believe » de 2007, avec un énorme « Oakland » sur le devant de cette nouvelle tenue…